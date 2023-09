ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O prefeito Eduardo Paes anunciou nesta segunda-feira (4) que vai reduzir a velocidade em toda a orla do Rio de Janeiro para evitar que novos atropelamentos aconteçam. Ele já pediu um estudo para a CET-RJ (Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio).

A decisão foi motivada pelo acidente que envolveu o ator Kayky Brito, no último sábado (2), e tem causado grande comoção em todo o Brasil. O limite de velocidade na via é de 70 km por hora.

"Determinei que a CET-Rio me apresente ainda essa semana uma mudança no limite da orla do Rio. E vamos avançar com essas mudanças em outras vias da cidade!", escreveu nas redes sociais o mandatário carioca.

Paes afirmou que pretende fazer essas mudanças em outras vias da capital fluminense para diminuir o número de acidentes relacionados a atropelos.

"O atropelamento do ator Kayky Brito mostra bem que a velocidade permitida em muitas vias da cidade é excessiva. Imaginar que nossa Orla -um lugar de contemplação, lazer e paz- tem velocidade máxima de 70km é um absurdo. Independentemente de responsabilidades no caso em questão, não é admissível manter isso", disse.

Kayky Brito foi atropelado na avenida Lucio Costa, altura do número 4.700, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O ator estava com amigos, entre eles o ator e apresentador Bruno de Luca, pouco antes do fato. A 16ª DP da Polícia investiga a circunstância do acidente.

Segundo o delegado do caso, Ângelo Lages, Kayky estava no quiosque Dona Marta, localizado no posto 6 da Barra da Tijuca. Ele se divertia com amigos, incluindo de Luca, e foi ao carro pegar um artefato.

Ao tentar retornar para o local, o carro que o atropelou cometeu o fato. Houve tentativa de se desviar do ator, mas não foi possível.