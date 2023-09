RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Era para ser um final de programa leve com um clássico de Johann Sebastian Bach fechando uma entrevista, mas o jornalista Valdo Cruz saiu do tom. Ele soltou um palavrão no estúdio e o áudio vazou no programa Conexao GloboNews, nesta segunda-feira (4). A falha aconteceu durante a participação do maestro João Carlos Martins. Ele tocava a música "Jesus, Alegria dos Homens", do compositor alemão.

O programa estava apresentando o encerramento de uma matéria sobre inteligência artificial e músicas clássicas, com João Carlos Martins tocando piano e acompanhado por um violinista. Tudo parecia estar indo bem até que, de repente, a voz do comentarista político proferiu o palavrão. "Filho da p***!".

As apresentadoras Daniela Lima, Camila Bonfim e Leilane Neubarth agiram rapidamente como se nada tivesse acontecido e não fizeram comentários sobre o episódio, que logo viralizou nas redes sociais.

Valdo Cruz se pronunciou imediatamente no Twitter após a repercussão. Ele reconheceu seu erro, pediu desculpas ao maestro e ao público. Também classificou ter usado "um linguajar totalmente inadequado" na atração da GloboNews.

O jornalista ainda reforçou que o palavrão não era direcionado a João Carlos Martins. "Estava indignado com um acontecimento pessoal, da minha vida pessoal, e soltei aquele palavrão. De novo, peço humildemente perdão ao brilhante maestro e aos assinantes", concluiu.