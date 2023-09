SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O paulista Wesley Senna Cortes foi confirmado como um dos três protagonistas da próxima temporada do programa de televisão The Bachelor Australia. O reality show ganhará sua 11ª temporada e é uma das atrações mais populares do país. A informação foi confirmada pela própria assessoria de Cortes à reportagem.

Em The Bachelor, três solteiros, conhecidos como os Bachelors, são colocados em encontros com um grupo de 24 mulheres em busca do amor verdadeiro. A produção já ganhou versões brasileiras e começou sua popularização nos Estados Unidos.

Wesley Senna Cortes é natural de São José dos Campos, São Paulo, e formado em Design Gráfico pela Universidade Federal do Paraná. Sua mãe cresceu na favela de Manguinhos, no Rio de Janeiro, enquanto seu pai viveu na periferia de Volta Redonda. Com ajuda de diversas bolsas de estudo, Wesley realizou seu grande sonho em junho de 2014, quando decidiu mudar-se para Sidney, na Austrália, a fim de estudar e viver no exterior.

No início, o brasileiro precisou por uma série de trabalhos, desde ajudante de mudanças e assistente de limpeza no aeroporto de Sidney, até lavador de pratos em restaurantes e garçom na Ópera House. No entanto, em 2019, ele concluiu seu mestrado e finalmente garantiu um emprego na área de marketing.

A próxima temporada de "The Bachelor Australia," com Wesley Senna Cortes como um dos protagonistas, está prevista para ir ao ar no final do ano. No Brasil, os episódios serão divulgados pelo streaming Paramount+.