RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Stênio Garcia, 91, está totalmente recuperado de uma septicemia aguda que o levou a ficar internado em um hospital na Barra da Tijuca, zono oeste do Rio, por uma semana no início de julho. Ele descreveu esse período como um momento difícil e agora considera ter recebido uma segunda chance na vida. Ele afirmou: "Estou agarrando com unhas e dentes essa nova oportunidade".

O ator comentou ainda que tenta pensar positivo quando aparece algum problema de saúde e a morte não é algo que lhe preocupa tanto. Os seus antecessores tiveram uma longa vida. "Quero chegar lá! Tiver uma avó que foi até os 106. Eu já passei dos 90 anos de idade. Não quero perder tempo. Estou me sentindo superbem", disse em entrevista ao Jornal O Globo.

Casado há mais de 20 anos com Marilene Saade, Stênio anunciou que pratica tantrismo (uma das definições diz que é uma filosofia tribal do hinduísmo que busca despertar o kundalini, a energia sagrada da vida por meio da experiência sexual) e ele acredita ser essa a explicação para tanta disposição.

"Namoro a minha mulher. Agarro muito a Marilene e pratico tantrismo. Rola de tudo aqui em casa. Me sinto com disposição. O coração está batendo perfeitamente, consigo dar um salto mortal. Inclusive, também já posso voltar a trabalhar", completou o ator, que foi demitido da Globo há três anos.

Stênio fez uma harmonização facial no início do mês de junho e foi bastante criticado. Em conversa a Folha de S.Paulo, ele rechaçou a ideia de que o procedimento teria sido realizado por uma questão de vaidade. "Não fiz harmonização para ficar bonitinho. Fiz para voltar a trabalhar e ponto. Estou disponível no mercado e quero ser lembrado para um determinado papel", contou.