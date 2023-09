SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Netflix bateu o martelo e definiu que a série documental de Luísa Sonza na plataforma deve estrear no dia 13 de dezembro.

A produção 'Se Eu Fosse Luísa Sonza' vai acompanhar todo o desenvolvimento do álbum que acaba de ser lançado, "Escândalo Íntimo", além de mostrar detalhes dos bastidores de sua vida pessoal e profissional nos palcos.

O projeto, produzido pela Conspiração, pretende revelar outro lado ainda pouco conhecido da cantora pop.

"O público vai poder se aprofundar no meu processo criativo. Quando você é artista, a vida particular e a profissional se misturam e eu acho que é isso que as pessoas vão ver", disse a artista em comunicado.

No mês passado, a artista teve de rebater críticas pelo clipe da música "Campo de Morango". Muita gente reclamou por, teoricamente, ela só fazer música sobre sexo.

Em live, Luísa defendeu que não se considera menos artista por abordar o tema recorrentemente. "É muito desvalorizado quando uma mulher fala sobre seu prazer. Eu não sou menos artista, eu sou mais, e muito mais corajosa em falar sobre minha sexualidade, que nos tanto é tirado e motivo de vergonha", disse.