SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O terceiro e último disco do Nirvana, "In Utero", ganhará uma edição comemorativa para o seu 30º aniversário, que será lançada no dia 27 de outubro.

A edição vai reunir as faixas que estão originalmente no álbum e também aquelas que ficaram de fora, somando ainda dois shows completos da turnê de divulgação -no total, serão 72 faixas, 53 delas inéditas, segundo a revista Variety.

Jack Endino, que dirigiu "Bleach", o álbum de estreia da banda, em 1988, reconstruiu seis faixas bônus de apresentações ao vivo em Springfield, Nova York e Roma a partir de fitas de mesa de som estéreo.

As 12 músicas originais de "In Utero" foram recentemente remasterizadas, o que aperfeiçoou a qualidade sonora das gravações.

Além da edição comemorativa, serão vendidos kits com uma capa removível de acrílico com o anjo que ilustra a capa do disco, um livro de capa dura de 48 páginas com fotos inéditas, um fanzine de 20 páginas, uma litografia de pôster da turnê de Los Angeles, réplicas da promoção da loja de discos de 1993 e três folhetos.

Réplicas de ingressos para os shows de Los Angeles e Seattle também fazem parte do kit limitado, que só terá 3.000 unidades em todo o mundo.