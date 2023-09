ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo definiu a escalação mais esperada do remake de "Renascer", que estreia em 2024 no horário nobre da emissora: quem viverá a mocinha Mariana? A emissora optou por escolher uma atriz nova, mas que já tinha experiência na TV, como desejava a cúpula. O nome escolhido foi o de Theresa Fonseca, atriz paulista de 25 anos.

Theresa foi revelada na televisão em "Mar do Sertão" (2022), novela que fez sucesso no horário das seis recentemente. Ela fez a personagem Labide, e foi um dos destaques do folhetim, juntamente com Giovanna Cordeiro, interprete de Xaviera e que virou mocinha de "Fuzuê", atual novela das sete.

A atriz fez testes no mês passado, e recebeu a resposta da Globo no início da semana. Ela fará par com Marcos Palmeira, que interpretará José Inocêncio na fase definitiva, e onde Mariana entra na novela. Na primeira fase, o papel será vivido por Humberto Carrão.

A escalação de Theresa atende uma tese da direção da Globo, que preferia dar espaço para uma atriz novata ou em crescimento, como é o seu caso. Bruno Luperi, adaptador do remake, e Gustavo Fernandez, diretor da trama, preferiam um nome com mais rodagem.

O papel foi escalado com cautela pela Globo. A emissora temia uma "maldição" que o papel tem. Em 1993, Adriana Esteves foi criticada pela imprensa e público pelo tom de sua personagem na produção escrita por Benedito Ruy Barbosa.

A atriz relatou ter tido depressão e ficou tão exposta que decidiu dar um tempo na carreira. Ela recusou papel de protagonista em "Quatro por Quatro" (1994), sucesso dos anos 1990, e até mudou de emissora, saindo da Globo para trabalhar um período no SBT, onde fez "Razão de Viver" (1996).

Trinta anos depois, a emissora temeu que a atriz escolhida para o papel de Mariana sofra a mesma rejeição e tenha os mesmos problemas que Adriana Esteves, por isso, houve uma demora na oficialização e na confirmação do papel.

As gravações do remake de "Renascer" começam no fim do ano. A nova versão da história terá gravações em Ilhéus, no interior da Bahia, e estreia em janeiro de 2024. Marcos Palmeira, que esteve na primeira versão, estará no remake, que vai suceder "Terra e Paixão" no horário das 21h.