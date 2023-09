ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Uma segunda mulher fez novas acusações contra Antony Matheus, de 23 anos, jogador do Manchester United (ING) e da seleção brasileira. A bancária Ingrid Lana, de 33 anos, diz que foi pressionada pelo atacante a ter relações sexuais em uma viagem que fez à Inglaterra em 2022. Procurado pelo F5, o jogador afirma que é inocente e que as acusações são infundadas.

Ingrid deu entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, da Record, que irá ao ar no próximo domingo (10), no Domingo Espetacular e no Câmera Record. No depoimento ao repórter, Lana relatou sua versão da história e contou que foi ao país europeu fazer uma viagem de negócios.

Ao ser convidada por Antony a ir em sua casa, a bancária diz que percebeu que ele queria ter relações sexuais. Naquela época, o jogador de futebol já namorava Gabriela Cavallin, DJ que também o acusa de violência.

"Ele tentou ter relação comigo e eu não quis. Ele me empurrou contra a parede, e eu bati a cabeça", afirma Lana. Meu propósito era só negócios. Chegando lá a convite dele, eu percebi que ele estava com segundas intenções. Nunca fui amante de ninguém", afirmou Ingrid.

Na última segunda-feira (4), Antony foi desconvocado dos jogos iniciais as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, após a divulgação de detalhes da denúncia de Gabriela Cavallin. No mesmo dia, o jogador afirmou, em sua conta do Instagram, que é "vítima de falsas acusações".

"Posso afirmar com tranquilidade que as acusações são falsas, e que a prova já produzida e as demais que serão produzidas demonstram que eu sou inocente", escreveu.

Não é inédito para o Manchester United lidar com situações do tipo. No início de 2022, o atacante Mason Greenwood foi acusado de estupro e violência doméstica. As acusações foram retiradas em fevereiro deste ano. O clube optou por um empréstimo do jogador inglês ao Getafe, da Espanha.

Antony nega novas acusações

O F5 procurou a equipe do jogador Antony para comentar a nova denúncia trazida pela Record. A equipe enviou nota afirmando que as acusações são infundadas.

"O jogador Antony Matheus dos Santos vem sendo alvo de acusações infundadas feitas por sua ex-namorada Gabriela Cavallin. Antony, por intermédio de seus defensores, vem acompanhando de perto as investigações policiais no âmbito do inquérito em curso na 5ª Delegacia de Defesa da Mulher e confia na seriedade do trabalho da autoridade policial", diz a nota.

"O inquérito corre em sigilo judicial, não cabendo maiores comentários sobre seu conteúdo. Em respeito ao princípio da presunção da inocência, espera-se um tratamento sóbrio, isento, cauteloso e profissional pelos veículos de comunicação e que Polícia Civil, Ministério Público e Judiciário atuem com imparcialidade e com respeito ao direito de defesa. Antony seguirá à disposição das autoridades policiais, confiando que, ao final, a verdade prevalecerá com o reconhecimento de sua inocência", conclui o comunicado.