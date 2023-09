SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A participação da rapper Karol Conká no BBB 21 (Globo) marcou e será lembrada por muito tempo. Seus embates com Lucas Penteado e a eliminação com maior rejeição da história do programa (99,17%) fizeram dela persona non grata na época. Foi tão cancelada que sua história virou documentário na Globoplay.

E engana-se quem pensa que a cantora não repetiria a experiência. "Participaria de novo, mas não agora, só quando eu estiver mais senhora, com mais aprendizados e melhores escolhas", afirma ela, na área VIP da terceira noite de The Town, nesta quinta-feira (7).

De acordo com a artista, que fez participação no show de Tasha e Tracie logo na abertura do festival em Interlagos, lembrar do reality não é mais um problema. "Superei o BBB. Não tenho problema em falar, trouxe aprendizado para mim e para quem assistiu", afirma. "Minha participação trouxe debates e discussões necessárias, falavam mais em terapia e em entender lado do outro", completa.