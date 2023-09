SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Grupo Petrópolis anunciou que vai deixar de patrocinar o Cine Belas Artes em janeiro de 2024. A parceria durou cinco anos.

"Recebemos essa confirmação na semana passada e estamos ainda assimilando o impacto dessa notícia. Agora vamos nos reunir para buscar um novo apoiador", disse à Folha André Sturm, presidente do Belas Artes Grupo.

Em nota, a empresa, tradicional fabricante de cervejas, afirmou que "a interrupção do patrocínio ocorre num momento em que o Grupo Petrópolis tem reduzido gastos e feito uma criteriosa revisão de investimentos, dentro de um contexto de recuperação judicial por que passa a companhia."

No comunicado, André Sturm, agradeceu o incentivo do Grupo Petrópolis.

"O Cine Belas Artes teve a honra e a alegria de dividir esses cinco anos com a Petra, uma parceria que ajudou a manter o cinema ativo e levar ao nosso espaço diversão e cultura para a população, com filmes de qualidade, mostras especiais e eventos diversos. Seguimos em frente, em busca de um novo apoiador."

O Grupo Petrópolis informou que, superado o atual momento econômico da empresa, pretende voltar a investir em iniciativas culturais, especificamente em festas populares.

Um dos cinemas mais tradicionais de São Paulo, o Cine Belas Artes ficou fechado entre 2011 e 2014 por falta de apoiadores. O espaço só foi reativado, depois de um patrocínio da Caixa Econômica Federal. Em 2018, o Grupo Petrópolis passou a oferecer um valor superior em seu contrato com o cinema.

Com as grandes salas em shoppings centers e a emergência das plataformas de streaming, os cinemas de rua em São Paulo têm estado sob ameaça constante. De 2019 a 2022, a frequência nas salas de rua caiu em 57%, de acordo com um levantamento do portal Filme B.