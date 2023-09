SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - MC Poze do Rodo, um dos mais famosos artistas do trap brasileiro, viralizou na última quarta (6), por aparecer descalço e sem camisa para comprar um carro avaliado em R$1,1 milhão. O vídeo foi gravado em uma concessionária no Rio de Janeiro.

No fim, nenhum dos carros que o 'trapper' testou na concessionária o encantaram, logo, o artista decidiu por uma BMW X6, carro que custa a partir de R$750 mil.

Ganhou destaque logo no início da carreira. Nascido na favela do Rodo, no RJ, Poze estourou em 2019, com a faixa "Os Coringas do Flamengo", que atingiu 8 milhões de visualizações e se tornou tema das festas do time Flamengo, o que fez com que Poze fosse abraçado pela torcida.

R$ 20 mil por show. Na época que estourou, MC Poze do Rodo recebia um cachê de R$ 20 mil por show, o que acumulava por volta de R$ 240 mil por mês -que é como ele começou a acumular sua fortuna.

Mainstreet Records e "O Sábio". Em 2020, o trapper assinou com a gravadora Mainstreet, que reúne alguns dos maiores nomes do rap brasileiro, lançando "Vida Louca", faixa que passa mais de 400 milhões de streams, e, em 2023, lançou seu primeiro EP, "O Sábio".

Passado com o crime. Anteriormente a sua carreira musical, MC Poze do Rodo se envolveu com o tráfico de drogas e com atividades criminais, tanto que já foi preso. Esse é um dos tópicos que ele fala sobre em suas músicas, deixando aberta a realidade da periferia.

Três filhos. Mesmo que Poze fale sobre seu passado com a criminalidade, o artista, atualmente, é pai de três crianças, Júlia, Miguel e Laura, e os homenageou em uma música, chamada "Me Dá Sua Mão".