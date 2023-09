SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Danny Masterson, de "That '70s Show", foi condenado a 30 anos de prisão por dois casos de estupro. Ele recebeu apoio dos colegas do seriado durante o julgamento, segundo informa a Variety.

Ashton Kutcher e Mila Kunis, que são casados e trabalharam com Masterson em "That '70s Show, escreveram cartas enviadas ao juiz do caso defendendo o amigo.

"Embora eu esteja ciente de que o julgamento foi considerado culpado em duas acusações de estupro e as vítimas têm um grande desejo por justiça, espero que meu testemunho sobre seu caráter seja levado em consideração na sentença", diz a carta de Kutcher, publicada pela Variety.

"Não acredito que ele seja um dano contínuo à sociedade e ter sua filha criada sem um pai presente seria uma injustiça por si só. Obrigado por separar um tempo para ler isso."

Atesto de todo o coração o caráter excepcional de Danny Masterson e a tremenda influência positiva que ele teve sobre mim e sobre as pessoas ao seu redor. Sua dedicação em levar uma vida livre de drogas e o cuidado genuíno que ele dedica aos outros fazem dele um excelente modelo e amigo", escreveu Kunis.

Os crimes ocorreram entre 2001 e 2003, e as vítimas eram membros da Igreja de Cientologia, assim como Masterson --mas acabaram por deixar a Igreja após serem desencorajadas a denunciar os estupros a polícia.