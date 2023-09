SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESSS) - Kayky Brito, 34, permanece com o quadro clínico sob controle e sem alterações nas últimas 24 horas, informou o Hospital Copa D'Or, neste sábado (9), por meio de boletim médico. O ator está sedado e em ventilação mecânica na UTI (Unidade de Terapia Intensiva da Unidade).

Na quinta-feira (7), a família do artista agradeceu o apoio do motorista Diones Silva, que atropelou o ator no último sábado (2). A mensagem foi publicada no perfil da atriz Sthefany Brito, 36, irmã de Kayky.

"Deixamos aqui também pública, reiterando o que já falamos pelo telefone, a nossa genuína gratidão ao Diones Silva, motorista que foi um verdadeiro anjo na vida do Kayky, prestando socorro imediato, fato que com certeza salvou a vida dele. Seremos eternamente gratos", disse.

Na segunda-feira (4), ele passou por uma cirurgia de fixação de fratura de pelve e do membro superior direito. Segundo o hospital, o procedimento foi realizado "com sucesso".

O QUE ACONTECEU:

Kayky Brito sofreu politraumatismo e traumatismo cranioencefálico após ser atropelado na altura do posto 6 da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na madrugada do último sábado.

Ele estava em um quiosque na orla, quando atravessou a rua para buscar algo em um carro. Na volta, foi atropelado por um carro de aplicativo que levava uma passageira e sua filha.

O ator foi encaminhado ao Hospital Miguel Couto e, posteriormente, transferido para o Copa D'Or.

INVESTIGAÇÃO

A Polícia Civil do RJ segue investigando as circunstâncias do acidente e já esteve algumas vezes no Quiosque Dona Maria, na Barra da Tijuca, para buscar as imagens das câmeras.

O delegado Ângelo Lages, da 16ª DP (Barra da Tijuca), pontuou que o ator quase foi atropelado quando estava indo para o carro ?o atropelamento ocorreu quando ele tentava voltar para o quiosque. As imagens mostram que o primeiro carro teria conseguido frear antes que o atingisse, o que não aconteceu na segunda vez.

Ângelo Lages, delegado titular da 16ª DP aponta ator Bruno de Luca como a principal testemunha do caso, já que Kayky foi até o carro do amigo minutos antes do atropelamento e parece pegar "algo" na porta do passageiro. O delegado também questionou os motivos que levaram Bruno a abandonar o carro na praia e não prestar socorro a Kayky.