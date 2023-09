SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pitty disparou uma sequência de hits quando começou seu show no festival The Town, em São Paulo, na tarde deste sábado (9). Ela abriu a programação do palco Skyline, o principal do evento, que recebe ainda a banda Foo Fighters à noite e o cantor Bruno Mars neste domingo (10).

A artista surgiu cantando "Teto de Vidro" "Admirável Chip Novo", "Máscara" e "Equalize", seus maiores sucessos, faixas do disco "Admirável Chip Novo", lançado há 20 anos. O show que a roqueira apresenta no The Town é parte da turnê "ACNXX", que celebra as duas décadas do álbum, considerado um dos mais influentes da música brasileira do milênio.

Para o festival, Pitty convidou a sinfônica Nova Orquestra, criada em 2016 e formado quase exclusivamente por mulheres. No palco, as instrumentistas incrementaram os arranjos das músicas roqueiras com violinos, saxofones e trompetes ?sem deixar de fazê-las soarem pesadas.

O público bateu cabeça do início ao fim. Foi um show enérgico, cantado aos berros, cheio de palmas e muito pula-pula. Pitty até puxou um empurra-empurra a certa altura, pedindo que as pessoas abrissem uma roda para depois se chocar umas nas outras conforme a música escalava.

A cantora dedicou a segunda metade do show para os seus outros discos. Cantou, por exemplo, "Memórias" e "Na Sua Estante", ambas do "Anacrônico", de 2005. Encerrou o show com o hit "Me Adora", do disco "Chiaroscuro", de 2009.

A cantora baiana agradeceu à parceria com a orquestra, disse que esperava repetir e terminou saudando o público de mãos dadas com os músicos ao som de "Tiny Dancer", de Elton John. Pitty fez bom aquecimento para a noite do festival, quando se apresentam bandas como Garbage e Yeah Yeah Yeahs.