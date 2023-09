SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pocah chegou ao The Town neste sábado (9) vestindo uma camiseta estampada com a capa de seu novo EP "A Braba É Ela", que tem lançamento marcado para 15 de setembro. Ela adiantou à reportagem que a nova produção, de cinco faixas, deve ser composta 95% por funk e 5% por reggaeton, novidade para ela, que estreia cantando um "portunhol".

A funkeira contou que vem se preparando para cantar em outras línguas: "Eu tenho estudado bastante espanhol e inglês e escolhi o festival para divulgar esse EP", contou. A música foi gravada com o grupo colombiano Piso 21.

A parte do funk, que já está acostumada, resgata suas origens como MC Pocahontas. A música "Assanhadinha" será uma delas: "Conta uma história de quando eu era bem novinha e fugi de casa para um baile funk", explica.

Pocah mostra um pouco do novo disco num pocket show marcado para rolar dentro do estande do TikTok neste quarto dia de The Town, onde foi também para assistir a banda Foo Fighters, principal atração da noite.

A funkeira conta que na última quinta (7), assistiu ao show de Maroon 5 e chegou atrasada para Ludmilla, com quem teve um desentendimento não muito tempo atrás. Mas isso não foi problema para ela, que revelou ter ido a um "after", uma festinha particular em que a cantora se apresentou depois do festival.