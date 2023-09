SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Hoje eu estou dando boa noite depois de muito tempo", brinca Patrícia Poeta ao chegar ao The Town, em São Paulo, neste sábado (9). A apresentadora do Encontro (Globo) diz que veio para ver o Foo Fighters e, toda de preto, diz que a noite será de rock para ela.

"Vou encontrar com o meu filhão, que está aqui também. Tati [Machado] me mandou mensagem mais cedo, ele me mandou agora. Enfim, vou encontrar com a galera. Hoje é um dia de encontro diferente. Encontro para curtir música especialmente, né? E para relaxar."

Ela conta que se permitiu a escapada por ter o dia de amanhã inteiro para descansar. "Toco o programa desde muito cedinho, então caio da cama às 4h da manhã", conta a apresentadora, que descarta ir direto para o trabalho da balada. "Uma vez eu fiz isso no Carnaval. Mas o meu lado responsável, CDF, não vai me permitir vir amanhã no Bruno Mars, infelizmente."

Por falar em Carnaval, a apresentadora conta animada uma novidade: "Eu vou ser madrinha de um bloco aqui de São Paulo, o Gueri-Gueri". "A gente acabou de conversar, acertar e o que eu posso adiantar pra vocês é isso. Eu pretendo muito curtir muito esse Carnaval."

Ela descarta, no entanto, virar madrinha de bateria de alguma escola de samba. "Acho que não chegamos lá", brinca. "Mas eu acho que a ideia do samba e do carnaval é aproveitar. Então, também quero aproveitar em outros lugares. É um momento do ano que eu amo. Sempre amei samba. Eu me criei com a minha mãe botando samba todos os dias lá em casa. Então, é um estilo musical que combina muito comigo."

Poeta, que estava com um decote generoso, diz que desde que deixou o jornalismo da Globo tem se sentido mais à vontade na hora de se vestir. "Tem uma leve transparência, assim, sutil", admite.

"[Agora], uso mais o que eu usaria no dia a dia. Eu acho que no jornalismo a gente tem que seguir um padrão. É o blazer, é a camisa. Mas no dia a dia eu usava outras roupas. Então hoje eu posso ser mais eu, digamos assim. No estilo de roupa."

A apresentadora também aproveitou para desmentir ter perdido o começo do Encontro na semana passada porque estaria atrasada após uma noitada. "Quem dera!", diz. Ela explicou que o programa, naquela manhã, começaria fora do estúdio, mas o link deu problema e teve que correr de salto alto até voltar ao local.