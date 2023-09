SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cleo, 40, não esperou nem o show dos Foo Fighters começar no The Town neste sábado (9). A principal atração da noite não foi suficiente para que a atriz e cantora, que veio ao evento para fazer presença VIP no estande de uma marca, ficasse tentada a esticasse sua presença no festival.

A artista, que vem fazendo shows ao lado do padrasto Orlando Morais (seu pai de coração, como ela gosta de dizer) e das irmãs Antônia e Ana Morais, contou que adoraria participar de um evento desse porte com a família. "Eu sonho. Não gosto de criar expectativa, mas adoraria", conta. "Imagina toda a família no palco, seria muito bom de fazer."

A filha de Gloria Pires, que nunca teve papas na língua para falar sobre qualquer assunto, também comentou uma polêmica recente em que se viu envolvida nas redes sociais. Algumas pessoas criticaram uma foto em que ela aparecia dando um selinho na mãe. "Ah, gente, eu realmente cago pra isso", resumiu. "[Não ligo] pra essas pessoas todas e pra isso."