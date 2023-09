SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Enzo Celulari explicou o motivo de não poder deixar de comparecer ao quarto dia de The Town neste sábado (9): "Confesso que estou cansado, mas é Foo Fighters, não tinha como perder". Em entrevista à reportagem, ele negou ter flertado com a influenciadora e ex-BBB Jade Picon.

"Imagina, a gente é amigo", falou. "'Cortejar?? É cada coisa que falam, pelo amor de Deus", complementou rindo.

O filho de Cláudia Raia e Edson Celulari disse ainda estar extremamente feliz no papel de irmão, agora com dois caçulas na família: Chiara, filha de um ano e meio de Edson com Karen Roepke, e Luca, de seis meses, fruto do relacionamento de Claudia com Jarbas Homem de Mello.

"Eu tô aprendendo a ser um irmão-tio. É outro lugar de relação, mas é muito lindo", afirmou. "Criança é vida, criança é alegria."