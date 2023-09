SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O último dia do The Town, neste domingo (10), em São Paulo, contará com uma seleção de sucessos da música pop. Nomes como Glória Groove e Jão se apresentam no palco The One, que recebe ainda a drag queen Pabllo Vittar com as participações de Liniker e Jup do Bairro. No mesmo palco, a cantora Marina Senna interpreta o repertório de Gal Costa.

No palco principal, antes de Bruno Mars realizar seu segundo show na programação, entram em cena as cantoras Iza, Kim Petras e H.E.R. Nomes como Xênia França e Tássia Reis serão os destaques do palco Factory, enquanto no palco São Paulo Square a São Paulo Big Band recebe as cantoras Jesuton e Luciana Mello.

O baixista camaronês Richard Bona encerra a noite no palco dedicado ao jazz logo após o show especial formatado pela banda Mantiqueira ao lado da cantora Mônica Salmaso.

COMO ASSISTIR AOS SHOWS DO THE TOWN DE CASA

Os shows do festival serão transmitidos ao vivo no Globoplay, no Canal Bis e no Multishow. No Multishow, serão transmitido as apresentações do Skyline e do The One a partir das 14h45. Já no Canal Bis, o palco New Dance Order será exibido a partir das 19h45.

*

PROGRAMAÇÃO COMPLETA DESTE DOMINGO

Palco Skyline

- 16h05 ? Iza

- 18h15 ? Kim Petras

- 20h25 ? H.E.R.

- 23h ? Bruno Mars

Palco The One

- 15h ? Marina Sena canta Gal Costa

- 17h10 ? Pabllo Vittar convida Liniker e Jup do Bairro

- 19h20 ? Gloria Groove

- 21h45 ? Jão

Palco Factory

- 16h ? N.I.N.A.

- 18h ? Cynthia Luz

- 20h ? Tássia Reis

- 22h ? Xênia França

Palco New Dance Order

- 15h05 ? DJ Mau Mau B2B Etcetera

- 16h35 ? Paradise Guerrilla

- 18h05 ? LION BABE

- 19h50 ? Crazy P Soundsystem

- 21h25 ? BORATTO & EMERSON Live

- 23h30 ? OODJS aka Davis x Vermelho x Zopelar

Palco São Paulo Square

- 15h ? São Paulo Big Band

- 16h30 ? São Paulo Big Band convida Jesuton & Luciana Mello

- 18h30 ? Banda Mantiqueira & Mônica Salmaso

- 20h30 ? Richard Bona