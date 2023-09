SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O festival The Town, que estreou neste mês em São Paulo, anunciou sua segunda edição. O evento vai voltar à cidade em 2025.

O anúncio foi feito por Roberta Medina, uma das idealizadoras do megafestival, em encontro com a imprensa na manhã deste domingo (10). Ela falou ao lado de patrocinadores e na presença do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB.

Tendo Bruno Mars como atração principal, este domingo marca o último dia do The Town, evento realizado pelas mesmas pessoas responsáveis pelo Rock in Rio. O festival ocupou o Autódromo de Interlagos, na zona sul da cidade, durante cinco dias.

Tendo vendido todos os 500 mil ingressos postos à venda, sendo 100 mil por dia, o The Town gerou um impacto de R$ 1,7 bilhão na economia de São Paulo, além de subir a ocupação dos hotéis da cidade para 85%. Os números foram apresentados por Medina.

Roberto Medina, pai de Roberta Medina e criador do Rock in Rio, ainda disse que a edição de 2024 do festival carioca vai celebrar os 40 anos da marca. Ele informou as datas do evento no ano que vem ?13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro.

Em clima amigável, Ricardo Nunes e os Medinas trocaram figurinhas e teceram elogios à primeira edição do The Town. "Vocês são chatos, mas são bons", disse o prefeito à equipe que fez o festival. "É um chato carinhoso."

Após apresentar os números e as novas datas, as autoridades, patrocinadores e o time por trás do The Town não abriram o microfone para perguntas da imprensa.