SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste domingo, o cantor Bruno Mars faz seu segundo show no The Town. A primeira apresentação do astro, no domingo passado, teve sucessos de toda a sua carreira e marcou o público quando, no Autódromo de Interlagos, a banda do músico tocou o clássico sertanejo "Evidências".

A música composta pela dupla José Augusto e Paulo Sérgio Valle é um dos sucessos gravados por Chitãozinho e Xororó, lançada no álbum "Cowboy do Asfalto", de 1990.

No show de Bruno Mars, o público rapidamente reconheceu a melodia e cantou junto por pouco mais de um minuto. A execução do hit, deve render a seus compositores cerca de R$ 2.000, segundo uma estimativa divulgada pelo jornal O Globo.

Quem regula esses valores é o Ecad, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, que garante que artistas sejam remunerados pelo uso de suas músicas por terceiros.

O cálculo para definir o valor a ser pago pelos direitos autorais considera, entre outros fatores, "o local em que a música é tocada, sua importância para o negócio, o ramo de atividade, tipo de utilização musical e região socioeconômica do estabelecimento", descreve o site do escritório. A tabela de preços é definida pelas associações de música que administram o Ecad.

No caso de "Evidências" no The Town, algumas variáveis que entram na conta da execução pública da música --o show, a veiculação na TV aberta, pela Globo, no streaming, pelo Globoplay, e TV a cabo, no Multishow.

O Ecad explicou ao Globo, em nota, que no caso de festivais, o organizador do evento é o responsável por pagar o licenciamento musical, que consiste no pagamento de direitos autorais de execução pública.