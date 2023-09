SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Iza surgiu no alto de uma plataforma em cima do palco Skyline, o principal do The Town, festival paulistano que chega ao fim neste domingo, dia 10. Fazia pose de diva, parada, com tecido marrom cobrindo o corpo e um adorno na cabeça.

Ela contou à Folha que na apresentação encarnaria a divindade Afrodhit, criada para dar nome ao seu novo disco, lançado há um mês.

Abriu o show com "Nunca Mais", a primeira faixa do novo álbum, em que lembra de um amor fracassado. Emendou depois "Que se Vá", na qual debocha de um ex-amante que vivia às custas dela.

Iza anunciou o fim do seu casamento com o seu ex-produtor Sérgio Santos em outubro do ano passado. Agora ela usa o novo disco para cantar com raiva o fim de um amor mal resolvido.

Mas ela não fez um show amargurado. Cantou a potente "Fé Nas Maluca", seu atual single, lançado em parceria com MC Carol de Niterói. A funkeira foi convidada para o palco num dos momentos mais celebrados do show.

Iza depois se trocou e vestiu figurino mais leve para correr de um lado para o outro do palco com facilidade. Cantou músicas como "Fiu Fiu", quando convidou o rapper L7nnon e dançou com sensualidade. O cantor ainda agitou o público com um trecho da sua canção "Ai, Preto".

Outra parceria do novo disco que foi materializada ao vivo é a da música "Sintoniza", que Iza lançou com o rapper Djonga. Os dois apresentaram a faixa e no fim posaram em frente ao letreiro "Fogo nos Racistas", exibido no telão do palco. O público aplaudiu.

Iza dedicou o terço final do show para seus grandes hits. Fez a plateia berrar os versos de "Dona de Mim", pular ao som de "Pesadão", balançar os braços no alto com "Meu Talismã" e se emocionar com "Fé". Terminou dançando com "Brisa" e "Ginga."

Iza é criticada por demorar para lançar música, mas a verdade é que ela sabe reciclar o próprio repertório nos shows. Foi boa abertura da programação do palco Skyline, que recebe neste domingo ainda Kim Petras, H.E.R. e Bruno Mars.

