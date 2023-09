SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pouco antes de entrar no camarote VIP do The Town neste domingo (10), Alexandre Frota comentou sua participação em A Praça é Nossa (SBT), mas negou que esteja retornando ao programa. "Foi muito bacana ter retornado quase oito anos depois", disse. "Mas não vou voltar fixo."

O ex-deputado federal explicou que gravou uma participação a convite do humorista Carlos Alberto de Nóbrega. "Ele matou a saudade, ficou com os olhos cheios d'água, se emocionou", falou.

Frota relembrou ainda a homenagem que prestou ao amigo apresentador na Câmara dos Deputados. "Ele foi homenageado em vida, dentro da Câmara, e recebeu o carinho de todo mundo que estava lá", contou.

"Eu tenho uma história muito bacana com ele. A gente se conhece há muitos anos, a gente se ama bastante", complementou.

Frota veio ao festival acompanhado da esposa, Fabi. Os dois estavam ansiosos pelo show de Bruno Mars, já que, na semana passada, quem veio ver o artista foi o filho do casal. "Afinal, o Bruno é 'Demars'", brinca Frota.