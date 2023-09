SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Edson Celulari e sua mulher, Karen Roepke, curtiram o último dia de The Town neste domingo (10), a convite do filho, Enzo, que esteve presente em todos os outros dias, no camarote VIP. Pais de Chiara, de um ano e meio, o casal contou que gosta de prestigiar eventos noturnos, já que estão acostumados a "não dormir de noite", cuidando da pequena.

Além das obrigações de pai, o ator também grava "Fuzuê" (Globo) e disse que, ainda assim, sobra tempo para sair: "não é uma vida festeira, mas a gente também tem esse tipo de rotina". "A gente tem uma estrutura boa, uma mãe maravilhosa para conseguir fazer tudo", completou.

Edson disse que "as pessoas adoram 'Fuzuê', a música é um sucesso", mas elencou a trama da faixa das 19h como só mais uma: "novela é novela".