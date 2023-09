SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aline Wirley e Igor Rickli curtiram o último dia de The Town neste domingo e conversaram com o F5 sobre o mais novo projeto familiar: adotar uma criança. "A possibilidade do nosso filho chegar está cada dia mais próxima", disse a cantora.

O casal disse que esta é a realização de um sonho antigo e que já estão cumprindo as etapas do processo há três anos. Igor contou que também conversaram com o filho Antônio, de oito anos.

O casal pretende adotar uma criança de seis anos e explica a decisão: "dessa faixa em diante, não existe tanta procura na fila de adoção. É triste falar isso, mas é a realidade". "Eu espero trabalhar muito para poder adotar muitas outras no futuro", disse Igor.