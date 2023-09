SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Xororó foi filmado cantando a música "Evidências" no show do Bruno Mars que ocorreu no The Town na madrugada desta segunda-feira, dia 11. A apresentação encerra o festival paulistano.

O pianista de Mars já tinha apresentado a música no domingo anterior, 3, mas sem a presença de Xororó. O brasileiro, que agradeceu Mars pelas redes sociais ao longo da semana, agora presenciou o momento ao vivo.

Ele foi filmado no cercadinho para pessoas famosas e convidados que fica logo em frente ao palco. Cantou a letra da música, sem microfone, da plateia mesmo, ao lado da sua esposa Noely. No final, seu filho Junior apareceu abraçando-o. A plateia cantou a música em uníssono.