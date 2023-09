SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Shakira estrela, a partir desta segunda-feira (11), a nova campanha da Sempre Nova, principal coleção das sandálias Ipanema. Com o mote "o próximo passo é seu", o comercial está disponível nas redes sociais e canais da marca.

No clipe, a artista colombiana enaltece a autonomia feminina, a valorização do corre no dia a dia, a liderança profissional de mulheres e a inspiração para sermos quem quisermos ser.

"A campanha busca destacar trajetórias femininas e carrega uma mensagem importante para todas as mulheres valorizarem cada passo que dão, tanto em direção a si mesmas quanto aos seus sonhos", diz Shakira, em comunicado oficial.

A campanha é global e apresenta quatro novos modelos de sandálias.