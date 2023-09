SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora brasileira Anitta, 30, está aproveitando ao máximo sua estadia em Nova York, nos Estados Unidos, e nesta segunda-feira (11), presenteou seus fãs com uma selfie ao lado das estrelas internacionais Rita Ora, 32, e Vanessa Hudgens, 34. As três artistas desfrutaram juntas do desfile da renomada grife Michael Kors.

No evento de moda, Anitta, que nesta terça-feira (12) está agendada para se apresentar no Video Music Awards (VMA), exibiu seu estilo com um look totalmente preto, destacando-se por uma fenda e óculos máscara no rosto.

Rita Ora, ao repostar a selfie do trio, expressou escreveu "Eu amo vocês" na legenda, enquanto a estrela de "High School Musical", Vanessa Hudgens, se referiu a suas companheiras como "Minhas garotas". Antes de se dirigir ao desfile, Anitta compartilhou stories emocionantes, onde revelou ter visto seu rosto estampado em vários pontos da cidade de Nova York. "Só está dando eu aqui, gente. Você sai do Brasil e pensa que vai se ver longe de mim... se vier para Nova York, não vai se ver livre", brincou a cantora.

Além do trio de artistas, outras personalidades de renome também prestigiaram o desfile da Michael Kors, incluindo Blake Lively, Olivia Wilde, Jessica Wang, bem como as brasileiras Camila Alves e Gessica Kayane. Em uma paleta de cores enxuta, todas as convidadas da grife americana optaram por looks sóbrios e monocromáticos, realçando a elegância do evento.

Além de sua aguardada performance nesta terça, Anitta mais uma vez concorre na categoria de "Melhor Clipe Latino", desta vez com a canção "Funk Rave". No ano anterior, a artista fez história ao se tornar a primeira brasileira a conquistar um prêmio no VMA com o sucesso arrebatador de "Envolver".