SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O motorista Diones Coelho da Silva, que atropelou o ator Kayky Brito, anunciou que recebeu um veículo da 99, plataforma em que prestava serviços, para retomar suas atividades nesta segunda-feira (11). Em publicação nas redes sociais, ele afirmou que o carro foi disponibilizado por um período de 30 dias.

"É isso agora, trabalhar e correr atrás", escreveu Silva, em publicação nos stories do Instagram de seu perfil, que ainda busca as reparações para o seu veículo original, que ficou danificado.

Além disso, o motorista conseguiu arrecadar a quantia de R$ 178 mil por meio de uma "vaquinha" virtual, destinando parte do valor para o conserto de seu próprio veículo e outra parte para a doação de cestas básicas.

As investigações sobre o acidente seguem em investigação. Na semana passada, Silva e o apresentador Bruno de Luca, que estava com Kayky momento antes do ocorrido, prestaram depoimento à Polícia Civil, que ainda não divulgou o inquérito final.

Segundo um boletim médico divulgado no último sábado (9), Kayky Brito continua sedado e sob ventilação mecânica uma semana após o atropelamento.