SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Filha de Juliano Cazarré, Maria Guilhermina deixou o centro cirúrgico de um hospital após passar por um procedimento na segunda-feira (11). A esposa do ator, Letícia, atualizou o estado de saúde da caçula por meio das redes sociais.

A criança está bem e em seu quarto na unidade médica, de acordo com Letícia. Mãe da menina, ela revelou que Maria Guilhermina foi diagnosticada com uma infecção bacteriana e no último domingo (10), voltou a ser internada após passar mal.

Letícia também detalhou o procedimento cirúrgico que a filha passou: "Vai fazer o acesso e entrar os antibióticos. Ela já fez [isso] outras vezes, mas desta vez, ela não está com nenhum sinal de sepse [infecção generalizada]".

Vale lembrar, Maria Guilhermina tem uma má formação no coração chamada Anomalia de Ebstein. Desde então, passou por diversas internações. Ela é a quinta filha do casal, que espera o nascimento de um sexto filho.