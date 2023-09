SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O músico Mingau, baixista da banda Ultraje a Rigor, continua em estado grave, segundo boletim enviado pelo hospital São Luiz, onde ele está internado. Na tarde desta segunda-feira, dia 11, o artista passou por uma cirurgia de traqueostomia, isto é, abertura frontal da traqueia com inserção de cânula.

"O paciente segue sob ventilação mecânica", informa o comunicado do hospital. "Desde o último sábado, 9, a equipe do setor de terapia intensiva do São Luiz vem reduzindo gradativamente as drogas sedativas. O paciente segue recebendo suporte clínico e o quadro permanece grave, mas estável."

No domingo (3), Mingau foi baleado na cabeça, na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, onde ele administra uma pousada. Do hospital Hugo Miranda, em Paraty, foi transferido para São Paulo e submetido a uma primeira cirurgia de emergência, de quase quatro horas de duração.

Na quarta-feira da semana passada, dia 6, Mingau foi submetido a uma segunda cirurgia para controlar a pressão do crânio. O procedimento durou quase três horas.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro está investigando o caso e pediu a prisão de três suspeitos.

