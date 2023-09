ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O SBT anunciou nesta terça-feira (12) que o diretor de planejamento artístico e criação Fernando Pelegio saiu da emissora após 43 anos de trabalho. Pelegio deixa a TV de Silvio Santos com a empresa vivendo uma das suas piores fases em audiência. O SBT afirmou que a saída foi em comum acordo entre as partes.

"O diretor de planejamento artístico e criação Fernando Pelegio, após 43 anos, deixa o SBT para seguir novos projetos profissionais. A saída do executivo do canal se deve a uma decisão em comum acordo com a diretoria da emissora", diz a nota da emissora, que não detalha quais os motivos de sua saída.

"O SBT agradece toda a dedicação, profissionalismo e comprometimento de Fernando Pelegio durante esses anos, fazendo parte da equipe que consolidou o sucesso da emissora", comentou. Pelegio também agradeceu a oportunidade. Ele jamais trabalhou em outra empresa de comunicação que não fosse o SBT.

"Foram 43 anos de dedicação a uma casa que me deu tudo. Para sempre serei grato a toda família Abravanel, aos amigos Diretores e artistas, a todos os meus chefes com quem sempre aprendi muito e todos os funcionários que lutaram muito, lado a lado, pelo bem do SBT", destacou o executivo.

Atualmente, o SBT vive uma fase ruim na audiência. Sua maior audiência diária não passa dos 5 pontos de ibope na Grande São Paulo (cada ponto equivale a 207 mil telespectadores).

As exceções são as atrações de domingo, como Domingo Legal, Eliana e Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel, e as transmissões de futebol da Champions League e da Copa Sul-Americana