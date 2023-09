SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma miniatura de nave espacial usada na produção do filme "Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança", de 1977, foi encontrada após ficar décadas desaparecida.

O item, que mede cerca de 50 centímetros, agora vai a leilão com lances que partem de US$ 400 mil. O evento vai ocorrer em Dallas, nos Estados Unidos, nos dias 14 e 15 de outubro.

A peça, chamada no filme de X-Wing, foi encontrada na coleção do designer Greg Jein, que morreu no ano passado e que já foi indicado ao Oscar de efeitos visuais.

A miniatura, rica em detalhes, foi construída originalmente pela empresa Industrial Light & Magic, fundada por George Lucas, o criador da franquia "Star Wars".