ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Atacante afastado do Manchester United por causa de uma acusação de violência doméstica, o jogador Antony Matheus, 23, diz que não forçou relações sexuais com Ingrid Lana, 33. Ele afirmou que irá entrar com uma ação contra a mulher por calúnia e diz ter reunido provas do que está falando. Ingrid Lana nega que tenha tido relações e que tenha sido amante do jogador.

"Comprei passagem e reservei um hotel para ela. De fato, me encontrei com ela no referido hotel e tivemos um encontro íntimo e consensual", afirmou Antony ao site F5, em conversa por WhatsApp com a reportagem.

O estafe de jogador diz que já reuniu provas para defender a sua tese. Além de conversas de WhatsApp, que já foram analisadas por um perito, a equipe do atacante tem uma gravação de 11 minutos de uma conversa da bancária com um homem que ajuda a cuidar da carreira do jogador feita em junho.

Reginaldo Teixeira conversou com Ingrid Lana em 18 de junho. Teixeira tem um cargo na agência 4comM, especializada em agenciamento de jogadores de futebol. A empresa cuida da gestão da carreira de Antony, e de outros boleiros, como Alexandre Pato, Lucas Moura e Gabigol. Teixeira participa da gestão de carreira de jogadores da agência que se transferem para a Europa. Atualmente, ele mora na Alemanha.

Na conversa gravada, enviada ao F5 pela defesa de Antony, Ingrid diz que vai ajudá-lo a desmentir as acusações feitas pela DJ Gabriela Cavallin, que acusa o atacante ex-São Paulo de violência doméstica. Naquela semana, Gabriela havia dado sua primeira entrevista com as acusações para o jornalista Roberto Cabrini, da Record.

"Se ele precisar de mim, eu vou na mídia, porque eu sou uma pessoa de Deus, eu tenho um coração bem. Eu só não ferrei ele porque ele me usou, e depois me jogou fora. E isso machuca, né? Mas eu sei de várias coisas. Eu me senti usada, me senti traída. Peguei 15 horas de avião e para depois fingir que eu não existia por causa da Gabi", diz Ingrid no áudio. Ingrid também ofende Gabriela Cavallin na gravação.

Ao F5, por telefone, Reginaldo diz por que gravou Ingrid Lana sem ela saber. "Eu nunca faço isso, mas como ela estava falando muito comigo, mandando muita mensagem, eu pensei em gravar. Ela falava muito que queria falar com o Antony. Ela disse que queria ajudar, mas só se o Antony falasse com ela diretamente", disse.

Ingrid Lana não sabia de gravação e nega relação sexual

A reportagem procurou Ingrid Lana, que afirma que não sabia que foi gravada. Em uma entrevista ao F5 por telefone, Ingrid confirmou o teor da conversa e disse que, ao ver as fotos do inquérito entregues à polícia pela defesa de Gabriela Cavalin, decidiu contar a sua experiência. Ingrid diz que não pretende entrar na Justiça contra Antony e gostaria apenas de deixar claro que não foi amante do jogador.

"Eu até queria ter ficado do lado dele, porque o que aconteceu comigo de início eu relevei. Mas depois que eu vi as fotos da Gabi, de que o seio dela ficou fora do lugar, e eu me lembrei do que aconteceu comigo, pensei que não era possível que uma mulher iria se mutilar dessa forma. Quando cheguei a falar com o Reginaldo, eu queria dizer ao Antony para deixar claro que eu nunca tive nada com ele, e ele nunca se manifestou", afirmou.

"Me colocaram como se eu fosse uma prostituta, uma amante, mas eu sou uma bancária. Você acha que eu quero ter uma fama dessa? Eu sou uma mulher do mercado financeiro. Eu só não falei antes porque ele estava bem com a Gabi e não queria prejudicar ele na seleção brasileira. Ia dar a entender que estava com ciúme. Eu não sou amante dele. Eu não tive qualquer relação com ele. A raiva dele é que ele tentou e eu não quis", completou.

Antony tem 300 páginas de conversas, segundo o próprio jogador

Em entrevista feita por WhatsApp com o F5, Antony diz ter 300 páginas de conversas de WhatsApp com Ingrid Lana. Nelas, segundo o jogador, os dois trocam mensagens íntimas e consensuais. O jogador mostrou as mensagens à reportagem e publicou parte delas no Instagram. Em dado momento, segundo o jogador, Ingrid diz que teve relação com ele.

"Saiba que, independentemente de sexo, porque nem conseguimos fazer direito (risos), você é luz. Deus é com você. Parece que não, ainda é o começo de muitas bençãos não só materiais, mas principalmente espiritual. Não levamos nada desse mundo! O que vamos deixar é nosso legado e memórias. Beijos e até qualquer dia", disse Ingrid para Antony em 16 de setembro de 2022, pouco depois do encontro que aconteceu em Manchester, na Inglaterra.

"Conversava com a Ingrid por WhatsApp. Quando ela foi para Portugal para ir num aniversário de sua prima, pediu para vir aqui para Manchester me encontrar, com clara intenção de se encontrar comigo intimamente, inclusive me perguntando se preferia lingerie vermelha ou branca", afirmou o jogador ao F5.

"Comprei passagem e reservei um hotel para ela. De fato, me encontrei com ela no referido hotel e tivemos um encontro intimo e consensual. Apesar de ela insistir para nos encontrarmos novamente para outro encontro íntimo, por uma questão de agenda não pude vê-la novamente, tendo ela retornado ao Brasil. Desde então, nunca mais me encontrei com ela", disse o jogador.

As passagens foram compradas em nome de Reginaldo Teixeira, a pedido de Antony. A informação foi confirmada por Ingrid e pelo próprio Teixeira. "Reservei tudo a pedido do Antony. Quando ela chegou em Manchester, ela não tinha muito dinheiro, e levei ela para jantar. Providenciei o que ela precisava", disse Reginaldo. "O Reginaldo e o Antony pagaram minha passagem de volta", também afirmou Ingrid.

Antony diz que vai disponibilizar tudo em uma ação judicial que prepara contra Ingrid Lana. "Tudo isso que narro agora está totalmente comprovado nas mensagens de WhatsApp, que só não publico na íntegra para preservar o direito de privacidade. No entanto, vou disponibilizar pelas vias adequadas, se necessário, para comprovar minha inocência, bem como propor a competente ação reparatório e pedido de investigação", concluiu o jogador.