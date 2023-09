SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Angélica vai abrir as portas da sua mansão no Rio de Janeiro para diferentes mulheres ao longo do seu novo programa, que estreia em novembro.

Nos cinco episódios de "Angélica: 50 e Tanto", que celebra os 50 anos da apresentadora, ela conversa com artistas como Xuxa, Eliana, Sandy, Anitta, Paula Lavigne, Luana Piovani, Fernanda Souza, Susana Vieira e Clara Moneke.

?Temos um presente para comemorar. Um programa novo, com convidadas muito especiais que eu vou receber na minha casa para trocas confidências, afetos e emoções", afirmou Angélica quando anunciou o programa.

A produção vai ser exibida no GNT e no Globoplay. Ainda não há data de estreia definida.