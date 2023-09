SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jamie Lynn, irmã da cantora Britney Spears, foi confirmada na 32ª temporada do reality Dancing with the Stars. O anúncio realizado nesta terça-feira (12), pelo canal ABC, apresentou ela como a parceira de Alan Bersten, formando o primeiro casal de candidatos desta fase inédita.

"Eu não sei se alguém pode estar 100% preparado para assumir algo tão grande; eu não percebia o compromisso que isso envolve, mas definitivamente é. Estou pronta para me desafiar", disse Jamie, durante o programa Good Morning America.

Além disso, ela afirmou que pretende doar seus cachês semanais para os sindicatos dos atores e roteiristas, que seguem em greve. "Eu tenho esta oportunidade única onde me foi oferecida a chance de trabalhar quando minha comunidade não pode. Então, pensei que faria isso e doaria meu salário semanal... para retribuir a eles em um momento em que eles não podem retribuir a si mesmos", completou.

Os ensaios já estão em andamento, de acordo com Bersten. "Ele tem sido maravilhoso", acrescentou Spears. "Minha família teve a chance de conhecê-lo e ele tem sido ótimo. Eu não gostaria de fazer isso com mais ninguém."

A temporada 32 de Dancing with the Stars estreará no dia 26 de setembro, com transmissão pelo Disney+ e Hulu, nos EUA.