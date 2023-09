SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O remake da novela "Renascer", de 1993, criada por Benedito Ruy Barbosa, mesmo autor de "Pantanal", está previsto para estrear na Globo em janeiro, substituindo "Terra e Paixão".

Segundo o jornal Extra, uma das personagens mais emblemáticas da primeira versão ganhou uma nova escalação. Se trata de Buba, que foi vivida originalmente por Maria Luísa Mendonça.

A PERSONAGEM

Buba era uma pessoa intersexo. Em 1993, ela era chamada de 'hermafrodita', mas hoje sabe-se que este não é o termo correto. Intersexuais nascem com características sexuais - que podem ou não incluir genitais, padrões cromossômicos e glândulas, como testículos e ovários, que não se encaixam nas noções binárias típicas de corpos masculinos ou femininos.

Na trama original, Buba era amante de um dos filhos de Zé Inocêncio (Antônio Fagundes), Zé Venâncio (Taumaturgo Ferreira). Ela também tem um caso com um dos outros irmãos, Zé Augusto (Marco Ricca).

Uma das questões abordadas era a maternidade de uma pessoa intersexo. Buba sonhava em ser mãe.

A NOVA ATRIZ

Segundo informações do jornal Extra, a escalada para dar vida à personagem em 2024 é Gabriela Medeiros, uma atriz trans. Ela tem 22 anos, é estreante em novelas e foi aprovada depois de passar por alguns testes.

Gabriela pode ser vista no Globoplay na série "Vicky e a Musa". Na produção ela viveu a personagem Dani, e atuou ao lado de João Guilherme e Nicolas Prattes.

O QUE JÁ SE SABE SOBRE O REMAKE?

"Renascer" tem previsão de estreia no horário nobre da Globo para janeiro de 2024. Bruno Luperi, neto do autor original Benedito Ruy Barbosa, é o responsável pela adaptação do texto do avô, como já aconteceu com "Pantanal". A direção artística é de Gustavo Fernandez, também o mesmo da trama de Juma Marruá.

Segundo o jornal Extra e O GLOBO, além de Gabriela Medeiros, alguns nomes já escalados são: Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Duda Santos, Juliana Paes, Sophie Charlotte, Xamã, Juan Paiva, Jackson Antunes, Gabriel Sater, Almir Sater, Theresa Fonseca e Rodrigo Simas.

A trama segue a saga de José Inocêncio, fazendeiro da zona cacaueira de Ilhéus, na Bahia. Após perder a esposa no parto do filho mais novo, ele nutre ódio pelo herdeiro. Tudo piora quando o pai se casa com Mariana (Adriana Esteves na primeira versão), que era namorada de João Pedro e trocou o filho pelo pai.

"Renascer", de 1993, está disponível no Globoplay.