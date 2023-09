ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Vencedora do Big Brother Brasil em 2021 e com uma sólida carreira de cantora desde o ano passado, Juliette Freire voltará a tomar o famoso café da manhã com Ana Maria Braga nesta quinta-feira (14). A influenciadora será a convidada do dia do Mais Você, da Globo.

Juliette só havia estado no programa uma única vez. Foi no dia 5 de maio de 2021, horas depois de ter vencido o reality show da Globo, Juliette contou sobre sua experiência na atração e se emocionou ao começar a ter noção do fenômeno que virou nas redes sociais.

Já nesta quinta-feira (14), Juliette deve revelar a Ana Maria Braga detalhes da carreira e vida pessoal pós-BBB, como um namoro que acabou de começar e a relação com a cantora Anitta, de quem virou grande amiga e é sempre fotografada em momentos de folga.

Na ocasião, Juliette Freire também apresentará alguns sucessos de sua carreira musical, com destaque para seleções do mais recente álbum da cantora, Ciclone, lançado no mês passado e que já é um sucesso nas plataformas digitais.

Para que Juliette cante, o Mais Você vai abrir uma exceção. Normalmente, o programa não costuma ter atrações musicais ou apresentações, até pela limitação física que tem.

Juliette fará isso ao vivo, nos estúdios da atração de variedades em São Paulo. A última vez que houve um musical no programa foi em dezembro de 2022, com a atriz e humorista Nany People.

O Mais Você vai ao ar a partir das 10h40, após o Encontro com Patrícia Poeta, na Globo.