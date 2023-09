SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Juliana Paes causou um grande alvoroço nas redes sociais por conta de seu look durante um momento íntimo com amigos. Recentemente, a artista de 44 anos renovou seus votos matrimoniais com o empresário Carlos Eduardo Baptista, com quem compartilha uma história de amor de 15 anos. Nos comentários da publicação, feita nesta terça-feira (12), que mostra flashes da cerimônia, usuários criticaram Juliana.

Na cerimônia, a atriz entrou em uma capela e subiu ao altar usando um vestido transparente, que revelava o biquíni que usava por baixo. O figurino de Juliana Paes dividiu as opiniões entre seus seguidores. "Naturalizam tanto essas atividades... Pra mim triste. Entrar na casa de Deus com uma vestimenta dessas. A união, o casamento, o amor, tudo é lindo, simples, porém o principal, não está sendo levado a sério. Triste!", escreveu o usuário que se identifica como @callincalazzarotto. "Falta de respeito com o lugar sagrado. Mas Deus vê tudo e nada passa despercebido", escreveu @danisomel.

Na legenda, Juliana conta que amigos foram os responsáveis por orquestrar o evento, envolvendo até mesmo as crianças na organização, que cuidaram das flores, e os adultos, que desempenharam papéis importantes, como celebrante, DJ e cerimonialista.

A improvisação foi um elemento marcante na cerimônia, desde a decoração, que transformou flores de plástico em buquês e grinaldas, até as inesperadas reviravoltas que tocaram profundamente o coração de Juliana Paes. Em suas palavras: "Às vezes o Espírito Santo nos toca assim, de surpresa!".