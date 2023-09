SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Segundo novo boletim, Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, responde "muito bem" ao tratamento de embolia pulmonar -mas ainda não tem data para sair do hospital.

O estado de saúde dele foi divulgado em um comunicado nas redes sociais: "A assessoria do Grupo Molejo vem informar que o nosso cantor Anderson Leonardo vem respondendo muito bem ao tratamento de embolia pulmonar, ele continua internado sem previsão de alta, contamos com as orações de todos amigos fãs e contratantes", diz a nota.

Anderson está internado no Rio de Janeiro desde o dia 10 de setembro. A princípio, acreditava-se que ele tinha uma pneumonia, mas em seguida a equipe afirmou se tratar de um quadro de embolia pulmonar.

O artista também trata um câncer nos testículos. Ele foi diagnosticado com um câncer inguinal, na região da virilha, em outubro do ano passado. Em janeiro, anunciou que estava curado, mas precisou voltar a fazer o tratamento em maio deste ano -agora, nos testículos.