SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Peças históricas e desaparecidas da Igreja do Carmo, em Itu, no interior paulista, foram encontradas no saguão do hotel Unique, em São Paulo, e no catálogo do leilão do acervo de Emanoel Araújo. As obras, datadas do período colonial brasileiro, seriam de posse exclusiva da igreja, tombada como patrimônio histórico do país, e portanto não poderiam ser vendidas.

A descoberta foi revelada pelo Fantástico, da TV Globo.

No caso de Emanoel Araújo, morto no ano passado, o inventário da coleção do escultor fez ressurgir um quadro de Jesus Cristo sendo escoltado para a crucificação. A peça, de acordo com os oficiais, teria sido comprada e revendida algumas vezes antes de ir parar nas mãos do colecionador.

O retrato seria incluído no leilão da coleção, com valor inicial estimado em R$ 40 mil, mas a descoberta levou à suspensão temporária do evento pelo Iphan, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ainda não há data para a retomada do leilão e não se sabe qual o destino da obra.

Já o hotel Unique é investigado por expor uma escultura de são Jorge no saguão do estabelecimento. A obra estava desaparecida havia 50 anos, mas estava há duas décadas no edifício. De acordo com o Fantástico, ela foi danificada duas vezes só neste ano.