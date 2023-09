SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ronaldo Fenômeno e Celina Locks se casaram, nesta segunda-feira (25), em uma cerimônia religiosa e íntima, em uma igreja no centro de Ibiza, na Espanha. A novidade foi anunciada em publicação no Instagram do casal, mostrando eles caminhando por um corredor, entre os convidados.

No post, eles escreveram: "Hoje reunimos nossas famílias para uma íntima celebração religiosa e assim damos início a uma semana de muitas comemorações."

A cerimônia contou com a presença de familiares, padrinhos e famosos como a apresentadora Sabrina Sato, que teve a honra de ser madrinha do casal. As celebridades também deixaram mensagens carinhosas para os recém-casados nas redes sociais. Anitta expressou sua admiração escrevendo "Perfeitos", enquanto Eliana desejou felicidades, e Aline Wirley compartilhou seus votos de "Muitas bênçãos".

O casamento de Celina Locks e Ronaldo Fenômeno não se limitou apenas a essa cerimônia religiosa. Os eventos festivos continuam ao longo da semana em Ibiza. A história de amor entre Celina e Ronaldo começou em 2015 e este se trata do quarto casamento do ex-jogador de futebol.