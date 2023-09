SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tonzão Chagas venceu a Prova de Fogo em A Fazenda 15, nesta segunda-feira (25). Na primeira prova valendo o Lampião do Poder na temporada, os peões precisaram encarar um desafio que envolvia habilidade e sorte.

Antes de começar o desafio no jardim, os participantes de A Fazenda sortearam a ordem e possibilidades pelas bolinhas em um baú na sala. Quem pegasse o item amarelo, podia participar da prova. Os jogadores com a bolinha vermelha estavam eliminados. Já os de bolinha branca eram os chamados sabotadores, que tinham uma função diferente na prova.

Após a distribuição, os amarelos foram Cezar Black, Tonzão Chagas e Jaquelline Grohalski. No time rival, os brancos foram André Gonçalves, Lily Nobre e Rachel Sheherazade.

Na Prova de Fogo, o peão precisava de pontaria para virar alvos com diferentes pontuações, com o auxílio de bolinhas. O sabotador tentava desvirar as mesmas placas.

O sabotador vencedor, Rachel Sheherazade, pode trocar um dos moradores da Baia por um peão da Sede. Já o vencedor do Lampião do Poder, Tonzão Chagas, ganhará um poder extra, a ser conhecido no dia da berlinda.

Logo após o desafio, Rachel usou seu poder: ela trocou André (na baia) por Nathália Valente (que estava na sede).