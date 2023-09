RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - No último dia 14 de abril, o cantor e compositor Ivan Lins estava diante da TV, quando alguns acordes musicais entoados pela banda militar chinesa lhe pareceram familiares. "Eu conheço essa música, parece 'Um Novo Tempo'."

Não parecia, era a canção de sua autoria -"Um novo tempo/ apesar dos perigos"-, escolhida pelo governo chinês para ser tocada logo após o hino nacional brasileiro para simbolizar um novo tempo nas relações Brasil-China, após os turbulentos anos Bolsonaro, em visita do presidente Lula ao país.

"Até a ficha cair, estava achando que era plágio. Aí fiquei emocionado. Eu amo meu país."

A escolha do compositor não é mero acaso. Lins é hoje um dos brasileiros mais gravados do mundo. Estima-se que só perca para o maestro Tom Jobim, mas ele tem suas dúvidas. "Isso apareceu no ar. Não que eu não goste de ouvir isso", diz.

De todo modo, desde que a cantora Ella Fitzgerald, em 1972, gravou "Madalena", o músico só cresceu na cena internacional. Agora, lança "My Heart Speaks", seu primeiro álbum em sete anos, gravado "como os de antigamente". O álbum foi concebido aos poucos ao lado do produtor e dono do selo Resonance Records, George Klabin, e do arranjador Kuno Schmid.

O compositor carioca havia feito um comentário acerca de outro álbum da dupla. Schmid, que gostava muito de sua música, ligou para agradecer. "Deixei uma deixa, para ser simpático: 'Quem sabe um dia a gente faz um disco juntos?'", conta Lins.

Foi o começo de tudo. O arranjador alemão foi até George Klabin, que lhe fez a oferta. "Você não quer fazer um disco com os arranjos do alemão?" Habituado à nova realidade do mercado fonográfico, mesmo para nomes como ele, o compositor carioca respondeu: "Esse disco vai ficar muito caro."

Klabin, proprietário da Resonance Records, principal selo de jazz independente no mundo, disse que dinheiro não era o problema. "Ele é superdedicado ao jazz. No começo de carreira, era engenheiro de som, trabalhava em casas noturnas e costumava gravar [os shows]. Começou a ganhar dinheiro [vendendo essas gravações] e se deu bem. Ele é rico e adora gastar dinheiro com o que ele acha bonito", diz Lins.

Criada em 2008, a Resonance já lançou edições especiais de materiais recém-descobertos de nomes como John Coltrane e Stan Getz. O compositor carioca mandou uma lista com 30 músicas de seu repertório, reduzidas às 11 que compõem o disco.

"Renata Maria", parceria sua com Chico Buarque, foi mantida em português. "Corpos", sobre o período ditatorial, com letra de Vitor Martins, um de seus principais parceiros, foi vertida para o inglês. Assim como "Anjo de Mim", que no álbum tem o título de "I'm Not Alone" e é interpretada pela cantora Tawanda.

"The Heart Speaks", feita a partir de uma poesia da letrista Ana Terra, é inédita. "Achei numa fita cassete e mandei", diz Lins. A canção é interpretada por Dianne Reeves. A cantora e compositora Jane Monheit é a responsável pela adaptação desta canção e de "Rio de Maio", interpretada por ela mesma.

Foram seis meses para Schmid compor os arranjos, cujas bases foram gravadas em Los Angeles. A banda reúne músicos do Uruguai, Cuba, Brasil e Estados Unidos. "Depois, a agente alemã que contrata minhas turnês na Europa sugeriu a orquestra sinfônica na Geórgia. Fizemos um concerto sem cobrar. A orquestra não custou nada."

Lins vive hoje entre o Rio e Lisboa, sua base para turnês no exterior. Apresentou-se na primeira edição do The Town, em São Paulo, ao qual só tem elogios. "Fiquei impressionado com a capacidade que a gente tem de produzir eventos internacionais de grande porte, com muita habilidade."

É o compositor chegando às novas gerações, o que atribui aos shows que realiza em praças públicas e pelas periferias e subúrbios do Brasil. "Esses shows são os melhores, há pessoas de todas as raças, classes sociais, idades, as pessoas adoram."

Num desses shows ganhou um novo fã, que veio abordá-lo em certa ocasião. O garoto havia descoberto sua música entre os oito e nove anos. Onde? "Você estava fazendo o show numa praça, e eu estava na janela da casa da minha avó", disse. Começou a ouvir e não parou mais.

MY HEART SPEAKS

Onde: Nas plataformas digitais

Autoria: Ivan Lins

Gravadora: Resonance Records