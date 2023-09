SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vencedor da edição 7 do Big Brother Brasil (Globo), Diego Gasques, conhecido como Diego Alemão, foi preso na madrugada desta terça-feira (26) por porte ilegal de arma no Rio de Janeiro. Alemão pagou a fiança e foi liberado na manhã desta terça. Ele relatou sofrer ameaças.

Na saída do local, ele se pronunciou e deu sua versão para o caso. "Venha para o Rio de Janeiro, Cidade Maravilhosa, sem risco nenhum. Eu tenho uma arma não municiada que estava debaixo do carro, que eu já tenho há muitos anos registrada, está tudo bonitinho", disse Diego. Ele também pediu para os repórteres irem atrás do Bruno de Luca que "deixou o amigo dele [Kayky Brito] com a cabeça no chão".

Segundo a Polícia Militar, equipes do 23º BPM (Leblon) foram acionadas para checar a presença de um homem aparentemente alterado na esquina das ruas Visconde de Pirajá com a Gomes Carneiro, em Ipanema.

Ao chegarem ao local, os oficiais foram informados que Alemão havia entrado num táxi e seguindo no sentido da Barra da Tijuca. As equipes conseguiram interceptar o carro e durante revista localizaram o revólver.

Tanto o ex-BBB quanto a arma com as oito munições foram apresentados na 12ª DP para registro dos fatos.

OUTRAS CONFUSÕES

Em 2020, ele já havia sido preso após se envolver em um acidente de trânsito em Curitiba. Ele foi autuado por embriaguez ao volante, desacato e lesão corporal.

A decisão judicial dizia que "apesar de altamente reprovável a conduta do autuado, os crimes em tese praticados não comportam o cabimento de prisão preventiva".

O motorista de aplicativo, que teve o carro atingido pelo veículo de Alemão, foi agredido com dois socos na cabeça e um tapa que provocou um corte nos lábios. Ele contou em depoimento que, ao ser preso, o ex-BBB teria ameaçado os policiais dizendo: "Sou estrela, os holofotes estão em mim, vocês não são ninguém". Alemão pagou fiança de R$ 7.000 e deixou a prisão.

No mesmo ano, ele se envolveu numa briga numa balada em São Paulo. Alemão partiu para a agressão física com dois homens e uma briga generalizada se instaurou na ocasião.