SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sindicato de roteiristas de Hollywood, o WGA, oficializou nesta terça-feira (26) o fim da greve da categoria nos Estados Unidos. O grupo aprovou a nova oferta feita pela aliança de produtores da indústria, feita no último domingo (24).

A paralisação está prevista para ser encerrada na virada para a quarta-feira, 27 de setembro.

A decisão encerra uma das maiores paralisações feitas na história do sindicato. Os roteiristas de Hollywood entraram em greve no último dia 2 de maio, em protesto por melhores condições de trabalho e para garantir a devida regularização do uso de inteligência artificial em produções para o cinema e a televisão.

A maior greve dos roteiristas havia sido a de 1988, quando a categoria interrompeu atividades por 153 dias consecutivos. A deste ano durou 148 dias.

Com a votação unânime a favor da proposta, os membros estão autorizados pelo sindicato a retomar atividades. No último domingo, o sindicato descreveu o acordo como "excepcional", com "ganhos e proteções significativos para os escritores".

Entre as mudanças previstas no acordo, os roteiristas terão acesso ao número de horas assistidas por usuários de séries produzidas pelas plataformas de streaming incluídas na AMPTP. O sindicato também poderá compartilhar essas informações publicamente, e o acesso vale para produções de todo o mundo.

Em relação ao uso de inteligência artificial em roteiros, o acordo prevê que os estúdios e serviços de streaming são obrigados a informar roteiristas sobre o uso da tecnologia, tanto para criação quanto reparos, e estão proibidos de obrigar trabalhadores a usar a ferramenta. O sindicato também pode proibir a qualquer momento a tecnologia na parte criativa, e textos de IAs não serão considerados válidos em questão de autoria.

O sindicato de atores, o SAG, continua em greve nos Estados Unidos. A categoria paralisou atividades em julho.