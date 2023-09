SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Museu Catavento, espaço cultural interativo em São Paulo, recebe a partir desta sexta-feira (29) a exposição "Santos Dumont: Entre Máquinas e Sonhos", que homenageia os 150 anos do nascimento do mais famoso aeronauta brasileiro.

Considerado o pai da aviação, Alberto Santos Dumont (1873-1932) fez o primeiro voo para um grande público em Paris, na França, em 1906, com seu 14-Bis. Façanha à parte, o brasileiro teve uma trajetória criativa que extrapolou os limites da aviação, como sua influência na moda e sua colaboração com o amigo Louis Cartier na criação do relógio de pulso.

Nascido na cidade de Cabangu, em Minas Gerais (hoje chamada pelo nome do aviador), Dumont também inventou o chuveiro de água quente, trouxe o primeiro automóvel ao Brasil e sugeriu a criação do Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná. Tem mais: foi um grande divulgador científico e mantinha seus projetos livres de direitos autorais, para serem usados livremente, além dos dois livros que deixou como legado.

Esses e outros aspectos da vida do inventor também são retratados na mostra, que ocupa uma área de 500 m², dividida em duas partes interna e externa. Elas abrigam painéis informativos e até maquetes em tamanho real ?duas réplicas dos principais aviões criados por Dumont, o 14-Bis e o Demoiselle. Os modelos foram construídos pelo Museu Aeroespacial e, depois da exposição, passarão a integrar o acervo do Catavento.

Os visitantes conhecerão ainda as máquinas voadoras criadas por Dumont em Paris, como o Balão Brasil, o dirigível N-3, o dirigível N-6 (com o qual ele circulou a Torre Eiffel e ganhou o Prêmio Deutsch, em 1901) e o dirigível N-9, mais compacto.

O fascínio humano pelo voo ao longo da história é contado em uma linha do tempo, desde a antiguidade até os voos tripulados de balão. Neste contexto, o brasileiro assume o centro da história como um dos pioneiros da aeronáutica. A exposição contempla também suas primeiras aventuras no mundo da mecânica, incluindo automóveis, motocicletas e outras criações tão engenhosas quanto.

O público tem ainda a possibilidade de explorar a inventiva casa de Santos Dumont em Petrópolis (RJ), com sua icônica escada formada por degraus alternados.

Em uma área mais interativa, as pessoas podem participar de um quiz sobre a vida do inventor e de oficinas de aviões de papel ?o que deve agradar aos mais jovens. Há uma plataforma de lançamento, disponível para desafiar os entusiastas da aviação a testarem suas criações.

Para a abertura da mostra, será realizado o Fórum Santos Dumont nesta sexta, das 14h às 17h, no auditório do Museu. Entre os participantes da mesa estarão Henrique Lins de Barros, biógrafo de Santos Dumont; Ricardo Magalhães, físico da USP; e Luiz Pagano, autor do blog A Maravilhosa Vida de Santos Dumont. O bate-papo terá mediação de Ricardo Pisanelli, curador da exposição, e a presença de Marcos Villares, sobrinho-bisneto do aviador.

"Santos Dumont: entre Máquinas e Sonhos" segue no Museu Catavento até abril de 2024, com ingresso por R$ 15, que podem ser adquiridos no site do museu (às terças, a entrada é gratuita).

Outra exposição em homenagem ao pai da aviação está em cartaz no Farol Santander e pode ser vista até 14 de outubro. "Santos Dumont - o Poeta Inventor" conta a história de Dumont por meio de itens históricos, objetos pessoais, desenhos de projetos, fotos, vídeos e maquetes.

Além de ocupar as galerias dos pavimentos 23 e 24 do prédio no Centro Histórico, a mostra também chega ao hall. Lá também está exposta outra versão em tamanho real do avião 14-Bis. Suspenso no teto, a representação pesa 150 kg e mede 9,6 metros de comprimento.

Outras representações, dessa vez em miniatura, também podem ser contempladas. É o caso do Balão Brasil e os 10 modelos de dirigíveis feitos e testados por Santos Dumont, apresentados como maquetes feitas pelo arquiteto Ricardo Martins Girotto Mendes.

Santos Dumont: entre Máquinas e Sonhos

Museu Catavento - avenida Mercúrio, s/nº, Parque Dom Pedro 2º, região central.

Ter. a dom.: 9h às 17h.

Preço: R$ 15 (grátis às terças)

museucatavento.org.br

Santos Dumont: o Poeta Inventor

Farol Santander - R. João Brícola, 24, região central.

Ter. a dom., das 09h às 20h; até 15/10.

Preço R$ 35;