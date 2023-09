SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Inocentado de qualquer culpa pelo atropelamento do ator Kayky Brito, 34, o motorista de aplicativo Diones Coelho disse no Encontro (Globo) que não tem conseguido trabalhar.

A empresa para a qual presta serviços emprestou um novo carro para que ele possa rodar, mas Diones diz que o acidente rendeu um trauma.

"Estou com trauma de dirigir e não consigo mais trabalhar. Estou buscando ajuda psicológica. Quando começo a guiar e vejo uma pessoa na calçada me dá medo e eu volto para casa", disse.

"Às vezes me ataca crise de ansiedade e não consigo dormir. Para mim tem sido tudo meio assustador", afirmou.

Um vídeo que tem viralizado nas redes sociais mostra a reação do motorista no momento exato do acidente com o ator. Nas imagens, é possível ouvir a força do impacto do corpo no carro e a preocupação dele e da passageira que estava no banco de trás. "Jesus amado", diz ele". "Está tudo bem com você?", pergunta ela.

Na sequência, Diones desce para prestar os primeiros socorros ao ator, levado na ocasião em estado grave para o hospital com politraumas pelo corpo e na cabeça. Segundo informações do último boletim médico, o ator já deixou a UTI e se recupera bem.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro vai arquivar o caso nos próximos dias, já que todos os indícios eximem o motorista de qualquer culpa no acidente.

Conforme um laudo disponibilizado pela polícia, Dione estava bem abaixo do limite de velocidade da via, que era de 70 km/h no dia 2 de setembro. Na ocasião, ele trafegava numa média de 48 km/h.