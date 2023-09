ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O SBT está promovendo nesta semana no Hotel Jequitimar, no Guarujá, litoral de São Paulo, um encontro com executivos e donos de afiliadas para discutir novidades e perspectivas para a programação de 2024. Vice-presidente da TV e filha de Silvio Santos, Daniela Beyruti admitiu que a fase é ruim, mas que a emissora terá uma grande mudança para voltar a ser competitiva.

O Encontro Rede 2023 não era realizado desde 2019 por causa da pandemia de Covid-19. Todos os diretores das 116 afiliadas e filiais estão presentes. Daniela conversou com diversos diretores e discursou. O F5 teve acesso ao conteúdo de suas falas, que eram bastante esperadas por quem estava lá.

Em conversas informais e em discursos realizados, Daniela admitiu que a fase do SBT e a do mercado de televisão como um todo não é boa e que há um trabalho para tentar subir os resultados no médio prazo.

A faixa que mais preocupa é a tarde. A TV hoje, admite, que reprisar a novela mexicana "Rebelde" (2004) foi uma ideia ruim. A reexibição, inclusive, sai do ar em outubro.

Afiliadas reclamavam da trama mexicana, que derrubou os números em todo o país. Em Salvador (BA), por exemplo, chega a marcar traço de audiência às 14h. A emissora deve ter mais novelas mexicanas, que trazem bom ibope e faturamento. Diretores afirmam que elas chegam a faturar R$ 70 milhões por ano por causa de seu apelo junto ao público feminino.

Já em função disso, o SBT vai abrir um novo horário de reprise das mexicanas com "A Gata" (2010). Protagonizada por Maite Perroni e sucesso em sua exibição original no Brasil, em 2016, a trama começa no dia 16 de outubro, às 16h15. O Fofocalizando passa a comandar mais cedo, às 14h15.

Em dezembro, o SBT também estreia a série bíblica "The Chosen", sucesso nos Estados Unidos. Sua exibição deverá ser em horário nobre para tentar competir de igual para igual com a Record.

Para 2024, Daniela afirmou que terá dois focos. O primeiro é ir atrás de mais torneios de futebol e aumentar o espaço do esporte, hoje principal alavanca de audiência da emissora. Corinthians x Fortaleza, pela semifinal da Copa Sul-Americana, chegou a ganhar da Globo nesta semana.

Outro é a criação de novos programas que lembrem o estilo do SBT. Hoje, existem três projetos próximos de sair do papel. Um é com Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia, que já teve piloto gravado. O segundo é com Benjamin Back, apresentador esportivo. Já o terceiro é uma revista eletrônica com jornalismo. Regina Volpato recebeu proposta para tocar esta atração.