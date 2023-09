SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A quarta temporada de The Kardashians, que estreia nesta quinta-feira (28) com um episódio disponibilizado semanalmente no Star+, não poderia ter chegado em hora melhor para quem ama fofocas de celebridades. Em meio a boatos de um suposto affair, enquanto espera o nascimento de seu filho com Bruna Biancardi, Neymar estará no quinto episódio da inédita fase do reality show que acompanha a família de influencers.

Quem confirma a informação é Ben Winston, um dos showrunners da produção, em entrevista exclusiva ao F5. O material que compõe os novos episódios do reality foi registrado entre fevereiro e julho deste ano. No dia 25 do último mês de gravações, ocorreu o encontro do craque brasileiro com Kim Kardashian, nos bastidores de uma partida do PSG.

"Eu lembro que filmamos em Paris e, sim, nós conhecemos todos eles [jogadores]! Eu sou um grande fã de futebol e amo o Neymar, ele é um dos melhores do mundo", elogia Winston. Sem saber dos boatos recentes sobre o jogador, o produtor não consegue imaginar se Kim envolveria com o craque. "Eu realmente não sei o que se passa na cabeça dela, não tenho essa proximidade toda. Se formariam casal? Apenas posso dizer que os considero duas pessoas maravilhosas", despistou ele, sobre as imagens do momento.

Mesmo com uma longa experiência em produção, com mais de 75 programas no currículo, Winston diz que o processo de edição do reality é bem intenso. A cada filmagem, ele confessa que há uma sensação de nervosismo.

"A gente sempre busca mostrar o que acontece, não tem nada de fake ?e ficamos nervosos, sim, porque se nada acontece... fica difícil!", afirma. No entanto, o resultado sempre é positivo: "Sempre tem um drama ou algo fascinante, então decidimos meio que juntos o que vamos filmar, com conversas diretas com elas sobre a agenda da semana. É corrido, mas sempre dá certo."

Antes de The Kardashians, a rotina da empresária Kris Jenner e das filhas Kim, Kourtney, Khloé, Kendall e Kylie era mostrado em Keeping Up With the Kardashians, que teve 20 temporadas entre 2007 e 2021. O projeto foi reformatado com a compra dos direitos pela Hulu, que produziu o novo reality, agora em exibição no Star+ no Brasil e América Latina.

Mas, afinal, qual o segredo de tanta longevidade? Winston tenta responder e aponta que todas elas são mulheres, trabalhadoras e que curtem a vida. "Fundamentalmente, é um programa sobre família e valores. Como acontece no mundo inteiro: todos temos lutas, desejos, aventuras malucas... e isso é o que elas fazem de melhor. Por isso as amamos tanto."